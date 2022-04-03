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Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü maçın ilk 12 dakikasında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray - Karagümrük maçını yorumladı

  • 01
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU

    G.Saray-Karagümrük maçının biraz hızlı olduğu dakikalar Kerem Aktürkoğlu'nun oyunda olduğu dakikalardı. O da takım olarak değil, şahsi olarak oyunu hızlandırıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu da toplam 35 dakika sürdü! Aslında G.Saray biraz çabuk oynasa çok gol pozisyonu yakalayacaktı. Düşünün penaltının dışında Karagümrük'ün net pozisyonu yok. Böyle bir maç izledik. Penaltıyı bile atamayan bir takım.
  • 02
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR

    G.Saray, hem iyi oynadı hem de 3 puanı aldı. G.Saray'ın iyi oynamasının sebebi Fatih Karagümrük. Karagümrük'ü hiç bu kadar kötü, organizasyon bozukluğu içinde görmemiştim. Muslera, yavaş yavaş eski günlerine dönüyor. Sonuçta G.Saray, kara bulutları bu tür galibiyetlerle geçiştirmeye çalışıyor.
  • 03
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    LEVENT TÜZEMEN

    Takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarla birleşince sahada coşkulu, hırslı, kazanma duygusu yüksek, çok koşan, iyi mücadele eden bir Galatasaray izledik. Maç boyu hiç susmayan tribünlerin coşkusuyla ilk 12 dakika içinde Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kerem'in kazandığı penaltıyı mükemmel kullanan Gomis ile Cicaldau'nun hazırladığı pozisyonda ustalık kokan bir vuruş yapan Babel'in golleri Galatasaray'ı sadece rahatlatmadı öz güven olarak da yükselmesini sağladı.
  • 04
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA

    Galatasaray'da futbolcuların kafası karışık değil, aksine futbolla ve gollerle barışıktı. Şimdiye kadar kazandığı maçları bile "kıt kanaat" kazanan, sıkıntılı galibiyetler alan Galatasaray, bu defa coşkulu, hızlı bir başlangıç yaptı ve bu sezon ilk defa 11. dakika dolarken iki farkla öne geçti. Galatasaray için en kötüsü Kerem’in sakatlanıp oyundan çıkmasıydı. Üstelik haftaya Fenerbahçe ile çok önemli bir derbi maçı varken... Umarım önemli bir şeyi yoktur.
  • 05
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    ENGİN VEREL

    Galatasaray hızlı başladı, golleri buldu, sonrasında da adeta aktif dinlenme yaptı. Dinlenmenin dozunu kaçırınca, Muslera penaltı dahil inanılmaz kurtarışlar yapmak zorunda kaldı. Maçın özeti de böyleydi... 
  • 06
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER

    Kerem sakatlanıncaya kadar sahada iyi bir Galatasaray vardı. Hele de hücum yollarında Kerem’in çabukluğu, rakibi eksiltmesi... Bunlar Karagümrük’ü bayağı hırpaladı. Zaten ilk 15 dakikada sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiler. Ne zaman Kerem sakatlandı, kenara geldi, Galatasaray’ın oyunu da olumsuz etkilendi. 
  • 07
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Torrent’e aklım ermiyor. Babel kötü oynamadı ama yoruldu, ayakta duracak hali kalmadı. Ama 90 dakika oyunda kaldı. Kulübede Morutan var, Halil Dervişoğlu var. Buna anlam veremiyorum. Beş değişiklik hakkın var. Gerekiyorsa bunun hepsini kullanacaksın. Ama maalesef Torrent’in böyle takıntıları var galiba.... Sonuçta Karagümrük gününde olmasa da kesinlikle iyi takım... Galatasaray ise sıkıntılı. Statta 30 bin taraftar var. İyi ya da kötü futbol oynarsın ama üç puan almak, galip gelmek en azından seni derbi öncesi seyircinle barıştırır. Dün gece de bunu yaşadık.
  • 08
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN

    Galatasaray eski bildiğimizden daha az pozisyon verdi. Muslera çok penaltı kurtaran biri değil o da bu maç iyi iş çıkardı. Galatasaray'ın nefes alması gerekiyordu. Milli maç öncesi dramatik bir mağlubiyet almışlardı. Fenerbahçe maçı öncesi 41'i cebine koydu. 
  • 09
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Galatasaray'daki ibra takımı ister istemez etkilemiştir. En çok da Torrent'i etkilemiştir. Galatasaray'ın tempolu başlamasının sebebi taraftarın tepkisi. Şimdi en çok merak edilen şey Kerem'in derbide oynayıp oynamayacağı.
  • 10
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    METİN TEKİN

    Galatasaray, sezon başında 3 yıllık takım kuruyorum diye yola çıktı. Seneye hangi oyuncular kaldı? Sezon bitiyor, hedef yok. Seçim var ama sezon bitiyor. Galatasaray'ın gelecek sezon için oyuncu bazlı bakması gerekiyor.
  • 11
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

    Yatırım yapılan isimler var. Cicaldau alındı, olmuş gibi değil. Morutan da yatırım oyuncusu, şu an için olmadı. Galatasaray'ın bu tablosu kolay değil. Gelecek sezon bu takım hangi düşüncelerle yapılacak? Bu kadronun bir matematiksel gerçeği de var, 14. sırada. Lig bir ölçüdür, 14'te olmanız, bu sene olmadı, seneye olur ile bunu halledemezsiniz.
  • 12
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları
  • 13
    Galatasaray - Karagümrük maçı yazar yorumları

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