VAR hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yenen lider Galatasaray uzun bir sürenin ardından sahalara kayıpsız geri döndü. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK maçını hükmen 3-0 kazanan sarı-kırmızılıların 1,5 aya yakın bir süre resmi maç yapmaması, takımın eskisi gibi dönüp dönmeyeceğine dair soru işaretlerini doğurmuştu. Galatasaray aradan önceki beğeni toplayan futbolunu sahaya yansıtamasa da zorlu virajı kayıpsız dönmeyi başardı.

BURUK, "OYUN HIZIMIZI ETKİLEDİ" DEDİ Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, aranın takımı fiziksel açıdan geriye götürdüğünü vurgularken oyun hızında da problemler yaşadıklarını dile getirdi. Ara öncesinde rakip yarı sahada yapılan topsuz baskıyı neredeyse mükemmel hale getiren sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında kaybedilen topları geri kazanma konusunda problemler yaşadı. İkinci topları kazanmada ara öncesine göre geriye giden sarı-kırmızılıların ön bölge üretkenliği de beklentilerin altında kaldı.

ZANIOLO 'BÜYÜ'YLE BAŞLADI Galatasaray'ın devre arasında 15 milyon Euro gibi ciddi bir yatırımla renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo da sarı-kırmızılı kariyerine 'büyü'yle başladı. Takımın üretkenlik problemi yaşadığı anlarda sahne alan İtalyan yıldız, bireysel becerisini konuşturduktan sonra Rashica'nın şahane pasıyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra büyük sevinç yaşayan Zaniolo, beklentileri daha da yukarıya çıkardı.

MUSLERA UNUTULMADI Taraftarla arasında ilk maçtan bir bağ kuran Zaniolo, maç sonrası taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi. Karşılaşma sonrasında kale arkasındaki taraftarların önüne giden sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti kutladı. Maçtaki tek golün sahibi olan İtalyan yıldız, "Üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırdı. Diğer kale arkasındaki kutlamada ise taraftarın isteğiyle tezahüratı kaptan Fernando Muslera başlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sakatlıktan erken dönebilmek için yoğun çaba sarf eden Uruguaylı kaptanı da unutmamış oldu.

CİMBOM ÜZERİNDEKİ PASI ATTI Biri hükmen galibiyet olmak üzere oynadığı son 17 resmi maçı kazanan ve ligde rekor kıran sarı-kırmızılılar, ara dönüşündeki bu kritik virajı kayıpsız atlattı. Üzerindeki pası atan Galatasaray'da oyunun bundan sonra her geçen hafta yükselerek beğeni toplayan Cimbom'a dönmesi bekleniyor.