Süper Lig'de 5. haftanın perdesi açılıyor. Milli maç nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'in açılış maçını Galatasaray ile Kasımpaşa oynayacak. 5. haftaya 12 puanla lider giren Kasımpaşa, 9 puanla 2. sırada bulunan Galatasaray ile Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak. Kasımpaşa, deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Galatasaray ise Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından evinde 3 puan alarak moral bulmak isteyecek. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı ile ilgili ayrıntılar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı karşılaşma 14 Eylül Cuma günü başlayacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 29. RANDEVUDA

Son şampiyon Galatasaray ile 5. haftaya lider giren Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 29. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

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