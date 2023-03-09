Süper Lig'de 23. haftalar itibariyle 6 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kasımpaşa maçıyla lige dönüyor. Şifresiz olarak yayınlanacak maçın ne zaman oynanacağı ve biletlerinin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...