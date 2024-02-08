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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Ankaragücü'ne kiraladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Kazımcan Karataş'ı Ankaragücü'ne kiraladı!

        Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 19:14 Güncelleme: 08.02.2024 - 19:49
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        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
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        Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı.

        Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

        "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."

        ANKARAGÜCÜ 19.10'DA DUYURDU!

        Transferi kulübün kuruluş yıldönümüne vurgu yapılarak saat "19.10"da sosyal medyada açıklayan sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma imzaladığını duyurdu.

        Bu sezon Galatasaray'la 12 resmi maça çıkan sol bek Kazımcan, alt yaş kategorilerinden 26 kez milli takım forması giydi.

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