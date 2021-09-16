TERİM'DEN KONSANTRASYON ÇAĞRISI

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ilk kez maça çıkacak olan Cimbom, zemini yenilenen TT Stadı'na da bu sezon ayak basmış olacak. Evinde taraftarıyla buluşacak olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim ise son 2 maçta öğrencilerinin yaşadığı travmayı unutturmak istiyor.