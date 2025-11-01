Galatasaray, ligde 6. kez kalesini gole kapadı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon hücum performansının yanında savunmada da başarılı maçlar çıkaran sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında da kalesini gole kapadı. Aslan bu müsabakayla birlikte ligde 6. kez gol yemeden maçı tamamladı. Cimbom bu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında gol yemedi.

Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.