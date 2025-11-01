Habertürk
Habertürk
        Galatasaray, ligde 6. kez kalesini gole kapadı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, ligde 6. kez kalesini gole kapadı

        Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6. kez maçı gol yemeden tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 23:32 Güncelleme: 01.11.2025 - 23:32
        Cimbom, ligde 6. kez kalesini gole kapadı
        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Bu sezon hücum performansının yanında savunmada da başarılı maçlar çıkaran sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında da kalesini gole kapadı. Aslan bu müsabakayla birlikte ligde 6. kez gol yemeden maçı tamamladı. Cimbom bu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında gol yemedi.

        Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

