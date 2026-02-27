Galatasaray-Liverpool eşleşmesinde maç takvimi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray'ın maç takvimi belli oldu.
27.02.2026
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile yapacağı maçların takvimi belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre, sarı-kırmızılı takım eşleşmenin ilk ayağında 10 Mart Salı günü, TSİ 20.45'te İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.
İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü, TSİ 23.00'te Anfield Road Stadı'nda oynanacak.
Tur atlayan takım, çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
