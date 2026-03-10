Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile Şampiyonlar Ligi GS Liverpool maçı şifresiz izle
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, bu turda rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Galatasaray-Liverpool maçı canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ekranları üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasını TRT 1 canlı maç izleme ekranı ile şifresiz ve full HD takip edebilecekler. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ve frekans ayarları ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı izle...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, rövanş öncesi taraftarı önünde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev karşılaşma canlı, şifresiz ve full HD olarak TRT 1’den takip edilebilecek. Bu sebeple Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, TRT1 canlı izleme ekranı, frekans ayarları ve uydu bilgileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı izle…
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Liverpool maçı, 10 Mart 2026 Salı günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranı ve Tabii platformundan yayınlanacak.
Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen
Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike
GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?
TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.
Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.
UYDU: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC: ¾
Digiturk: TRT 1 - Kanal 323
D-Smart: TRT 1 - Kanal 426
D-Smart: TRT 1 - Kanal 26
Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900
10 MART 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.55 Kalk Gidelim
08.45 Adını Sen Koy
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler
14.00 Vefa Sultan
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.25 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
01.45 Gönül Dağı