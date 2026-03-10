Canlı
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, bu turda rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Galatasaray-Liverpool maçı canlı ve şifresiz olarak TRT 1 ekranları üzerinden yayınlanacak. Futbolseverler Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasını TRT 1 canlı maç izleme ekranı ile şifresiz ve full HD takip edebilecekler. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ve frekans ayarları ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı izle...

        Giriş: 10.03.2026 - 21:37
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, rövanş öncesi taraftarı önünde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev karşılaşma canlı, şifresiz ve full HD olarak TRT 1’den takip edilebilecek. Bu sebeple Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, TRT1 canlı izleme ekranı, frekans ayarları ve uydu bilgileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı izle…

        2

        GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Liverpool maçı, 10 Mart 2026 Salı günü (bugün) saat 20.45'te başlayacak.

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranı ve Tabii platformundan yayınlanacak.

        Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

        3

        GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        Galatasaray: Uğurcan, Sacha Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış Alper, Sara, Noa Lang, Osimhen

        Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

        4

        GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

        6

        10 MART 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.55 Kalk Gidelim

        08.45 Adını Sen Koy

        10.00 Kur'an'ın Mesajı

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.20 Seksenler

        14.00 Vefa Sultan

        15.30 Kur'an'ın Mesajı

        16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17.45 Ramazan Sevinci

        19.25 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Maç Önü

        20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

        23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        01.45 Gönül Dağı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
