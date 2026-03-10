Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, rövanş öncesi taraftarı önünde avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu dev karşılaşma canlı, şifresiz ve full HD olarak TRT 1’den takip edilebilecek. Bu sebeple Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı TRT 1 canlı yayın izle ekranı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, TRT1 canlı izleme ekranı, frekans ayarları ve uydu bilgileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı izle…