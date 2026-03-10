Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda?

        Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray, güçlü rakibini mağlup ederek rövanş müsabakasına avantajlı çıkmak istiyor. RAMS Park'ta mücadele öncesinde, Galatasaray - Liverpool maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alınmaya başladı. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Liverpool maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 00:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray - Liverpool maçı nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool'un rakibi oldu. Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılılar rakibini elemesi durumunda Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın maç kadrosu...

        2

        GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te oynanacak.

        3

        GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

        4

        SARI-KIRMIZILILAR TAM KADRO

        Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.

        Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

        5

        RÖVANŞ MAÇI 18 MART'TA

        Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.

        Taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

        6

        GALATASARAY'IN KADROSU:

        Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:

        Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

        Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey

        Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina

        Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        "Benim için bir zevk"
        "Benim için bir zevk"
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı