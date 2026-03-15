Galatasaray, Liverpool mesaisine başladı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 15.03.2026 - 15:57
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarınki idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
