Galatasaray maçı öncesi Tottenham'da sakatlık şoku!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Lig Kupası maçında Manchester City ile kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

3 SAKATLIK BİRDEN!

Tur atlayan Londra temsilcisinde, buna karşın 14. dakikada Mickey van de Ven, 52'de Romero ve 69. dakikada ise Timo Werner sakatlanarak oyuna devam edemedi.