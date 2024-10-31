Galatasaray maçı öncesi Tottenham'da sakatlık şoku!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi İngiliz ekibinde 3 sakatlık birden yaşandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Lig Kupası maçında Manchester City ile kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.
3 SAKATLIK BİRDEN!
Tur atlayan Londra temsilcisinde, buna karşın 14. dakikada Mickey van de Ven, 52'de Romero ve 69. dakikada ise Timo Werner sakatlanarak oyuna devam edemedi.
3 Kasım Pazar günü Premier Lig'de Aston Villa'yı ağırlayacak Tottenham'da, sakatlıklarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Ayrıca takımın bir diğer yıldız ismi Heung-Min Son'un da durumu netlik kazanmadı. Güney Koreli oyuncu, son 7 maçta sadece 1 kez forma giyebildi.
7 KASIM'DA İSTANBUL'DA!
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak dev karşılaşma, TRT 1'de canlı yayınlanacak.