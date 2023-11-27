Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? GS Manchester maçı hangi gün oynanacak? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? GS Manchester maçı hangi gün oynanacak? - Galatasaray Haberleri

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Galatasaray Manchester United maçı için beklenen hafta geldi çattı. Devler liginde haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester United karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, karşılaşmanın günü, başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...