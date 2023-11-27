Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı için geri sayım başlamış durumda. A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Son 16 turuna yükselme adına oldukça büyük bir önem taşıyan zorlu randevu ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
Galatasaray Manchester United maçı için beklenen hafta geldi çattı. Devler liginde haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Manchester United karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, karşılaşmanın günü, başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler...
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Manchester United A Grubu 5. maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20:45'de oynanacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)
2- Kopenhag / 4 Puan (-1 av)
3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)
4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Ziyech, Icardi
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARININ FİKSTÜRÜ
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United (20:45)
12 ARALIK ÇARŞAMBA
Kopenhag - Galatasaray (23:00)