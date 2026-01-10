Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 89-73 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic - Beşiktaş GAİN: 89-73 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçta evinde Beşiktaş GAİN'i 89-73 mağlup etti. Yeni başantrenörü Pozzecco yönetiminde ligde çıktığı ilk maçı kazanan sarı-kırmızılılar, 8. galibiyetini elde etti. Beşiktaş ise üst üste 2 derbi maçtan mağlup ayrılarak 13 galibiyette kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 15:17 Güncelleme: 10.01.2026 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray derbide Beşiktaş'a fark attı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçta Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 89-73 yendi.

        Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Ligde oynadığı ilk 13 maçı kazanan Beşiktaş GAİN ise üst üste 2. kez mağlup oldu.

        Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotun 7. dakikasında sarı-kırmızılılar, Gillespie ile farkı 7 sayıya kadar açtı: 17-10. Beşiktaş, ilerleyen dakikalarda Kamagate'nin etkili oyunuyla farkı kapatsa da ev sahibi ekip, son saniyelerde bulduğu sayıyla ilk çeyreği 23-22 önde bitirdi.

        Çekişmeli bir oyuna sahne olan ikinci çeyreğe iyi başlayan Galatasaray, McCollum'un 3 sayılık basketleriyle 14. dakikayı 33-29 üstün tamamladı. Boyalı alanda skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 47-44 önde girdi.

        REKLAM

        İkinci yarıda siyah-beyazlılar hücum etmekte zorlanırken Galatasaray, karşılaşmanın 26. dakikasında Muhsin Yaşar'ın serbest atıştan bulduğu basketle farkı çift haneye çıkardı: 62-52. McCollum ve Palmer ile öne çıkan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği 68-59 üstün tamamladı.

        Son periyotta da baskın oyunuyla farkı açan sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 89-73 galip ayrıldı.

        Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ve Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmayı salonda takip etti.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 11, Can Korkmaz 11, Palmer 12, Gillespie 13, White 12, McCollum 13, Meeks 10, Rıdvan Öncel 2, Omoruyi, Muhsin Yaşar 5

        Beşiktaş GAİN: Mathews 11, Berk Uğurlu 8, Anthony Brown 5, Vitto Brown 6, Zizic 8, Dotson 13, Kamagate 11, Yiğit Arslan 10, Lemar 1

        1. Periyot: 23-22

        Devre: 47-44

        3. Periyot: 68-59

        Beş faulle çıkan: 38.18 Robinson (Galatasaray MCT Technic)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanlış vitese alınan otobüs, yedek şoför ile muavine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

        EDİRNE'de sürücüsünün yanlış vitese aldığı otobüsün çarptığı yedek şoför M.A. hayatını kaybetti, muavin Ü.C. yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!