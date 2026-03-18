        Galatasaray MCT Technic - Rytas Vilnius: 81-90 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic - Rytas Vilnius: 81-90 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grubundaki son maçında evinde Litvanya ekibi Rytas Vilnius'a 90-81 mağlup oldu. Grubunu Rytas'ın ardından ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 22:34 Güncelleme:
        G.Saray grup 2.'si olarak çeyrek finalde!

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu altıncı ve son haftasında I Grubu'nda Galatasaray MCT Technic, Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibine 90-81 yenildi.

        Bu sonuçla grupta 3 takım 10 puana ulaşırken, averajla 2. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, çeyrek finale yükseldi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Martins Kozlovskis (Litvanya), Julio Anaya (Panama), Ariadna Chueca (İspanya)

        Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 10, Palmer 18, Petrucelli 3, Gillespie 10, White 10, Ellis, McCollum 26, Meeks 4, Buğrahan Tuncer, Muhsin Yaşar

        Rytas Vilnius: Gudaitis, Bruhnke 12, Lukosius 22, Sargiunas 12, Smith 7, Marciulionis 10, Urbonas, Masiulis 25, Krizanauskas 2

        1. Periyot: 22-23

        Devre: 41-48

        3. Periyot: 62-64

        Beş faulle çıkanlar: 33.55 Gillespie, 39.45 Meeks (Galatasaray MCT Technic)

