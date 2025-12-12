Habertürk
        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 98-89 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 98-89 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-89 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 21:01 Güncelleme: 12.12.2025 - 21:01
        Galatasaray son çeyrekte kazandı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-89 yendi.

        Sarı-kırmızılı takım, sezondaki 7. galibiyetini elde ederken Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 7. kez mağlup oldu.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 15, Can Korkmaz 6, Omoruyi, Palmer 29, White 14, McCollum 19, Zekeriya Yiğit Tekin, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Gillespie 2, Muhsin Yaşar 6

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 4, Smith 11, Bleijennergh 10, Badzim 2, Mahir Ağva 17, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 17, Miles 13, Omic 6, Hawkins 9

        1. Periyot: 25-22

        Devre: 50-47

        3. Periyot: 70-70

