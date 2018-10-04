Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle devre arasında kadrosuna bir forvet takviyesi yapmaya hazırlanan Galatasaray, Oumar Niasse'ı bir kez daha gündemine aldı. Senegalli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetim, futbolcunun menejeriyle temas kurdu ve ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı.

ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Kulübü Everton'da istediği süreyi bulamayan 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla yeniden çıkış yapmak istiyor. Daha önce Akhisar formasıyla Türkiye'de top kuşturan Niasse, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'le çalışmak istiyor.

EVERTON'LA İYİ İLİŞKİLER KURULDU

İngiliz kulübüyle 2020'ye kadar kontratı bulunan Niasse, tarafların el sıkışması halinde imza atmaya hazır. Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kiralarken iyi ilişkiler kurduğu Everton'dan aynı şartlarda Niasse'ı da transfer etmeye çalışacak.

Hedef, kiralık anlaşmasını 1,5 sezonluğuna, maksimum 1 milyon Euro civarında bir bedel karşılığında bitirebilmek.

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