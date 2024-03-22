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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı

        Galatasaray Kulübü, eski sporcu ve başkanlarından Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yıldönümünde andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:55
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        Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı
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        Galatasaray Kulübü, eski sporcu ve başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 14. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak emek veren, Türk spor camiasının unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı vefatının 14. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

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