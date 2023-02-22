Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna, milletimizi derinden üzen depremler nedeniyle ara verilmişti. Ligde liderliği elinde bulunduran Galatasaray, söz konusu aradaki ilk hazırlık maçına bugün Pendikspor karşısında çıkıyor. İşte, merakla beklenen mücadelenin başlama saati, yayıncısının olup olmadığı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i ile ilgili bilgiler...