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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray, Pınar Karşıyaka'ya yenildi, seri eşitlendi! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Pınar Karşıyaka'ya yenildi, seri eşitlendi!

        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off maçında Galatasaray Ekmas ağırladığı Pınar Karşıyaka'ya 90-87 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 17.05.2024 - 23:41
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        Galatasaray yenildi, seri eşitlendi!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Ekmas konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 90-87 mağlup oldu.

        Bu sonuçla seride eşitlik sağlandı. Serinin üçüncü ve son karşılaşması 19 Mayıs'ta oynanacak ve kazanan yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

        Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 5, Dee Bost 14, Yeboah 10, McCormack 14, Göksenin Köksal 13, Walden, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Prepelic 14, Buğrahan Tuncer 15

        Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 2, McCollum 20, Furkan Haltalı 12, Martin 31, Kenan Sipahi 12, Vitto Brown 9, Mert Celep 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Hakan Sayılı

        1. Periyot: 22-25

        Devre: 49-42

        3. Periyot: 64-62

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