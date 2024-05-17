Galatasaray, Pınar Karşıyaka'ya yenildi, seri eşitlendi!
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off maçında Galatasaray Ekmas ağırladığı Pınar Karşıyaka'ya 90-87 yenildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Ekmas konuk ettiği Pınar Karşıyaka'ya 90-87 mağlup oldu.
Bu sonuçla seride eşitlik sağlandı. Serinin üçüncü ve son karşılaşması 19 Mayıs'ta oynanacak ve kazanan yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi
Galatasaray Ekmas: İsmet Akpınar 5, Dee Bost 14, Yeboah 10, McCormack 14, Göksenin Köksal 13, Walden, Sadık Emir Kabaca, Samet Geyik 2, Prepelic 14, Buğrahan Tuncer 15
Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 2, McCollum 20, Furkan Haltalı 12, Martin 31, Kenan Sipahi 12, Vitto Brown 9, Mert Celep 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Hakan Sayılı
1. Periyot: 22-25
Devre: 49-42
3. Periyot: 64-62