Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Club Brugge'a ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada PSG'ye sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı. A Grubu'nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşıyor.
Galatasaray - Real Madrid maçı Habertürk Spor editörleri Ahmet Hamdi Girgin ve Ahmet Selim Kul'un canlı anlatımıyla HT Stüdyo'da!
GALATASARAY - REAL MADRİD
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Daniele Orsato
SAAT: 22.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone
TEKNİK DİREKTÖR: Galatasaray
REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
A GRUBU PUAN DURUMU
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- PSG
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2- Club Brugge
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3- Galatasaray
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|4- Real Madrid
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
FALCAO YOK
Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid maçının kadrosuna yer almıyor.
REAL MADRİD'DE 6 EKSİK
Eflatun-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, İstanbul'a getirilmedi.
GALATASARAY GALİBİYETE HASRET
Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi. 17 kez kaybeden Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
SON 9 MAÇTA GALİP GELEMEDİ
Galibiyet hasretini geçen sene Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan Galatasaray, daha sonra yine kötü sonuçlara imza attı.Cimbom, Lokomotiv Moskova maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. Avrupa Ligi'ne ise birer beraberlik ve yenilgiyle veda etti.
Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.
282. RANDEVU
- Galatasaray, Avrupa kupalarında geride kalan 281 maçında 99 galibiyet elde ederken, 108 mağlubiyet yaşadı.
- Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın müzesinde birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa bulunuyor.
- Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir kez yarı final, 2 defa da çeyrek final oynayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasına kaldı.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada 56 maçta 22 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşadı.
TERİM İLE 75. AVRUPA MAÇI
- Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 74 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 28 yenilgi yaşadı.
- Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.
İSPANYOL TAKIMLARI
- Galatasaray, İspanyol ekipleriyle yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.
- Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, 3 müsabakayı sarı-kırmızılılar, 4 maçı ise eflatun-beyazlılar kazandı.
- Galatasaray, 2000 UEFA Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.
- Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu.
EVİNDE 13 MAÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç oldu.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.
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