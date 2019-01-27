Göztepe'yi zorlu saha şartlarına rağmen 1-0 yenerek Süper Lig'in ikinci yarısındaki ikinci maçını da Galatasaray'da artık tek gündem forvet transferi... Fatih Terim'in karşılaşma sonunda yaptığı açıklamalar büyük ses getirirken İmparator, taraftarlardan 31 Ocak'a kadar sabır göstermelerini talep etmişti.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yönetim transferdeki son 4 güne girilirken sezon başındaki gibi bir hayal kırıklığı daha yaşamamak için yeni alternatifleri gündemine aldı. Alan Carvalho, Pato ve Benjamin Tetteh konusunda beklediği sonucu şu ana dek alamayan Sarı-Kırmızılı kurmaylar rotasını Fransa'ya çevirdi.





Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Loic Remy için temaslarda bulunan yöneticiler, yıldız oyuncuyu kiralamak için önemli mesafe kaydetti. Daha önce de ismi Galatasaray'la anılan yıldız futbolcunun da Aslan'a gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken aradaki ufak pürüzlerin giderilmesi halinde bu transfer gerçekleşecek.

32 yaşındaki Loic Remy, 2012-2013 sezonunun başında Marsilya'dan Premier Lig ekibi Queens Park Rangers'a 10.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuş, sonrasında ise 2014-2015 sezonun başında ise 13.2 milyon Euro bedelle Chelsea'nin yolunu tutmuştu. İngiltere'deki kariyerini çoğunlukla kiralık olarak geçiren yıldız isim, geçtiğimiz sezonun başında İspanya temsilcisi Las Palmas'a bedelsiz olarak giderken, bu sezonun başında Lille transfer oldu. Bu sezon Lille'de 14 resmi maça çıkan Remy, 1 gol ve 2 asist üretti.