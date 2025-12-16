Galatasaray, sahasında avantaj peşinde
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu ikinci tur ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
İlk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-kırmızılılar, ikinci turdaki ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag takımına 64-55 yenildi.