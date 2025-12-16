Habertürk
        Galatasaray, sahasında avantaj peşinde - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, sahasında avantaj peşinde

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu ikinci tur ikinci maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini konuk edecek.

        Giriş: 16.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:32
        Galatasaray, sahasında avantaj peşinde!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi E Grubu ikinci tur 2. maçında yarın Fransız ekibi Tango Bourges'i konuk edecek.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        İlk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdıran sarı-kırmızılılar, ikinci turdaki ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi USK Prag takımına 64-55 yenildi.

