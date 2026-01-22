Habertürk
        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi mi? - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi mi?

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken, bu sonucun ardından sarı-kırmızılıların ilk 24 şansı ve sonraki tur ihtimalleri gündeme geldi. Ülke Puanı sayfasının kurucusu Caner Gündüz, HT Spor ekranlarındaki Bakış Açısı programında Galatasaray'ın sonraki tur için ihtimallerini değerlendirdi.

        Giriş: 22.01.2026 - 15:26 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:37
        "İlk 16 için galibiyet şart!"
        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların aldığı sonucun ardından ilk 24 ihtimali ve sonraki tur için muhtemel rakipleri de merak edildi. X platformundaki Ülke Puanı sayfasının kurucusu Caner Gündüz, HT Spor ekranlarındaki Bakış Açısı programında Galatasaray'ın sonraki tur için ihtimallerini değerlendirdi.

        İşte Gündüz'ün açıklamaları:

        "İLK 16 İÇİN GALİBİYET ŞART"

        "13 puanla bu kadar fazla takım varken Galatasaray'ın önünde Dortmund, Juventus, Inter gibi 11-12 puanlı takımlar da var ve bu takımların bazılarının gerçekten iddiasız takımlarla maçları var ya da herhangi bir amacı kalmamış takımlarla maçları var. Dolayısıyla bunların alacağı galibiyetleri dikkate aldığımızdaki bir yandan Karabağ'ın Liverpool'la da olan bir maçı var. Burada da averajla da Galatasaray'ı geçme ihtimali var ya da puanla. Dolayısıyla tüm bu hesapları dikkate aldığımızda beraberlik bence ilk 16 için yeterli olmayacaktır. Galibiyet mutlaka şart."

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

        "Şimdi 36 takım var ve bu 36 takımın oynayacağı 18 maç var son hafta itibariyle. Bu 18 maçtan bazıları örneğin Kairat'la oynayan bir takım olabiliyor veya işte iddiasız olan Villarreal'le maça çıkacak olan var. Dolayısıyla bu minvalde baktığımızda takımların daha önceki elde ettiği başarıları dikkate alan bir yapı var. Arsenal'in örneğin oynayacağı maçta rakibine karşı kaybetme ihtimali çok düşük Kairat zaten bu takım. Ya da Bayern Münih- PSV maçında Bayern Münih'in kazanma ihtimali oranı daha yüksek. Simülasyon dediğimiz yapı da aslında tam olarak bunu referans alıyor. Bayern Münih'in örneğin kazanma ihtimali yüzde 70 beraberlik ihtimali yüzde 10 PSV'nin kazanma ihtimali de yüzde 20 tamamen atıyorum buradaki rakamları. Dolayısıyla bu rakamları dikkate alarak bu maçı 10 bin kere oynatıyoruz. Bu maçı derken 18 maçı aynı anda 10 bin kere oynatıyoruz ve bunun sonucunda oluşan puan tablosuna göre bir rakip ihtimali şekilleniyor. Burada da yine dün akşam itibariyle maçlar tamamlandıktan sonra Galatasaray için en olası rakip Newcastle United olarak karşımıza çıkıyor. Bunu Inter ve Dortmund takip ediyor. Sırasıyla Atalanta, Chelsea, Juventus burada Galatasaray'ın rakibi olabilecek diğer takımlar. Burada şu ihtimaller var ondan da bahsetmek isterim. Örneğin Galatasaray'ın, Manchester City'i yendiği ihtimal de var. Fakat bunun oranı biraz önce bahsettiğim mantık gereği daha düşük. Galatasaray'ın berabere kaldığı ihtimal de var. Bu durumda olacağı sıra ve rakiplerinin olacağı sıralar da belli. Buna göre bu da belli bir orana sahip ve Galatasaray'ın bu maçı kaybetme ihtimali var ki kağıt üstünde baktığımızda evet, bu maç kaybedilebilir büyük oranda. Dolayısıyla bu maç kaybettiği senaryonun belirleyiciliği daha yüksek. Aynı ihtimaller Newcastle, Inter, Dortmund için de geçerli ve onların rakipleri için de geçerli. Dolayısıyla simülasyon dediğimiz tam olarak bunları hepsini hesaba katarak Galatasaray'ın puan durumunda bulunduğu 15. yer 16., 17. yere göre şekillenerek rakiplerini hesaba katarak çıkan rakamlardan oluşuyor."

        "NEWCASTLE 17.7 ORANA SAHİP"

        Newcastle United son hafta maçında Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek ve karşı karşıya geldiği durumda özellikle Fransa deplasmanına gidecek yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2 takım da ilk 8 için oynuyor. Özellikle Paris Saint-Germain için bu maç kritik bir maç oluyor bu durumda ve bu maçı kazanma ihtimali Newcastle'a göre daha yüksek. Geçen senenin Şampiyonlar Lig'i şampiyonundan bahsediyoruz. Dolayısıyla Newcastle'ın bu maçı kaybetme ihtimali var bu da Newcastle'ı ilk 8'in dışına atacak. Tamamen tek bir simülasyondan bahsediyorum aslında size fakat simülasyonların çoğunda gerçekleşen senaryo bu. Bu durumda da olacağı oluşacağı ya da puan tablosunda bulunacağı yer muhtemelen 12., 13. olacak. Galatasaray için de en olası senaryo aslında az önce sormuştunuz 19-20-21 buralara denk geliyor. Dolayısıyla ikisinin tam olarak o kura çekimine denk geldiği yerin ihtimali bir hayli yüksek o yüzden Newcastle burada karşımıza çıkıyor. Sadece bir yeri vurgulamak istiyorum. Newcastle burada 17.7 oranına sahip ama Newcastle'ın Paris Saint-Germain karşısında alacağı galibiyet tamamen bu tabloyu en azından Newcastle özelinde değiştirebilir. Diğer takımlar çok daha ön plana çıkabilir.

