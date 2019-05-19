Galatasaray şampiyonluk marşı ya da Cimbom Galatasaray şampiyonum cimbomum... Süper Lig tarihinde 22. kez şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılı takımın taraftarları şampiyonluğu kutlamaya başladı. Kutlamaların vazgeçilmesi ise Galatasaray şampiyonluk marşı. Galatasaray şampiyonluk marşı haberimizde.

CİMBOM GALATASARAY

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatasaray

Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı galatasaray

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı cimbomum

Golleri attık

Şampiyon olduk

Durduramaz kimse

En büyük sensin yine

Cimbomum yarim

Sarı kırmızım benim

Dün seninle yarışan

Bugün herkes perişan

Cimbom galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatatasaray

Şampiyonum cimbomum

GALATASARAY - RERERE RARARA

Galatasaray ruhumuz tek burcumuz

Ali Sami Yen ölümsüz kurucumuz

Kültür simgesi Galatasaray

sporun beşiği Galatasaray

Sarı kırmızı gönlümüzde ideal

Spor kollarında tükenmeyen bir moral

Kalplerde yıldız göklerde bir ay

Sporun beşiği Galatasaray

Re re re ra ra ra Gassay Gassay Cimbombom

Re re re ra ra ra Gassay Gassay Cimbombom

Her dalda nice kupalar

Son hedef şampiyonluklar

Her kolda yarışmamız var

Zaferlere kavuşmamız var