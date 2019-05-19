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Galatasaray şampiyonluk marşı sözleri! Cimbom Galatasaray şampiyonum cimbomum

Galatasaray'ın bugün Süper Lig'de 22. kez şampiyon olmasının ardından efsaneleşmiş Galatasaray şampiyonluk marşı da gündeme geldi. İşte yıllardır "Cimbom Galatasaray şampiyonum cimbomum" şeklinde dilden dile geçen Galatasaray şampiyonluk marşı sözleri

Galatasaray

Galatasaray şampiyonluk marşı ya da Cimbom Galatasaray şampiyonum cimbomum... Süper Lig tarihinde 22. kez şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılı takımın taraftarları şampiyonluğu kutlamaya başladı. Kutlamaların vazgeçilmesi ise Galatasaray şampiyonluk marşı. Galatasaray şampiyonluk marşı haberimizde.

CİMBOM GALATASARAY

Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik
Şanlı galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum

Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine

Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan

Cimbom galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum cimbomum

GALATASARAY - RERERE RARARA

Galatasaray ruhumuz tek burcumuz
Ali Sami Yen ölümsüz kurucumuz
Kültür simgesi Galatasaray
sporun beşiği Galatasaray

Sarı kırmızı gönlümüzde ideal
Spor kollarında tükenmeyen bir moral
Kalplerde yıldız göklerde bir ay
Sporun beşiği Galatasaray

Re re re ra ra ra Gassay Gassay Cimbombom
Re re re ra ra ra Gassay Gassay Cimbombom

Her dalda nice kupalar
Son hedef şampiyonluklar
Her kolda yarışmamız var
Zaferlere kavuşmamız var

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