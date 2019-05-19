Galatasaray şampiyonluk marşı ya da Cimbom Galatasaray şampiyonum cimbomum... Süper Lig tarihinde 22. kez şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılı takımın taraftarları şampiyonluğu kutlamaya başladı. Kutlamaların vazgeçilmesi ise Galatasaray şampiyonluk marşı. Galatasaray şampiyonluk marşı haberimizde.
CİMBOM GALATASARAY
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum
Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine
Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan
Cimbom galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum cimbomum
GALATASARAY - RERERE RARARA
Galatasaray ruhumuz tek burcumuz
Ali Sami Yen ölümsüz kurucumuz
Kültür simgesi Galatasaray
sporun beşiği Galatasaray
Sarı kırmızı gönlümüzde ideal
Spor kollarında tükenmeyen bir moral
Kalplerde yıldız göklerde bir ay
Sporun beşiği Galatasaray
Re re re ra ra ra Gassay Gassay Cimbombom
Re re re ra ra ra Gassay Gassay Cimbombom
Her dalda nice kupalar
Son hedef şampiyonluklar
Her kolda yarışmamız var
Zaferlere kavuşmamız var
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