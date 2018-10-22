Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Schalke 04 ile oynayacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

24 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçta Benoit Bastien'in yardımcıları Hicham Zakrani ve Frederic Haquette olacak. Mücadelede döndüncü hakem olarak da Cyril Mugnie görev alacak.

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