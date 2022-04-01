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Galatasaray seçime doğru! İşte başkan adayları

30 Nisan'da seçime gidecek olan Galatasaray'da olağanüstü kongre öncesinde başkan adaylarının son durumu netlik kazanıyor! İşte sarı-kırmızılılarda son gelişmeler

  • 01
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Galatasaray'da idari açıdan ibra edilmeyen Burak Elmas, tüzük maddelerini harekete geçireceğini söylemişti. 
  • 02
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Elmas ve yönetimi seçim kararı alırken tüzük gereği bu dönem seçime giremiyor.
  • 03
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı tarihi de belli olurken başkan adayları da hazırlıklarını sürdürüyor. 
  • 04
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    23 Nisan'da çoğunluk sağlanamaması durumunda 30 Nisan'da yapılacak seçim önesinde adaylıklarını duyuran isimlerin 8 Nisan'a kadar listelerini belirlemesi ve teslim etmesi gerekiyor.
  • 05
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    İLK ADAY METİN ÖZTÜRK

    Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar iki aday çıktı. Geçen seçimde de aday olan Metin Öztürk, adaylığını duyuran ilk isim oldu.

     
  • 06
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    HAMAMCIOĞLU DA YENİDEN ADAY

    Galatasaray'da yine geçen seçimde aday olan ve 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu da adaylığını açıkladı.
  • 07
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hamamcıoğlu, Her zamankinden çok çalışmaya mecbur olduklarını vurguladı.  
  • 08
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    ABDURRAHİM ALBAYRAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR

    Galatasaray'da aday olması beklenen diğer bir isim ise Abdurrahim Albayrak.
  • 09
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Bugüne kadar çeşitli yönetimlerde görev alan Albayrak son olarak Mustafa Cengiz döneminde ikinci başkanlık görevini yürütmüştü.
  • 10
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Albayrak geçen seçimde Yiğit Şardan'ın listesinde yer almış ancak seçimde 682 oyda kalmışlardı.

     
  • 11
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Başkanlık için kolları sıvayan Abdurrahim Albayrak'ın da liste oluşturmak üzere çalıştığı ve yakın zamanda adaylığını duyurabileceği kulislerde konuşuluyor.

     
  • 12
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    DURSUN ÖZBEK SICAK BAKMIYOR

    Galatasaray'da başkanlık için adı geçen isimlerden olan Dursun Özbek ise aday olmaya sıcak bakmıyor.
  • 13
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Gayrimenkul projeleri nedeniyle camiadaki bazı üyelerin başkan olmasını istediği Özbek'in şu an için adaylık koymayı planlamadığı belirtiliyor.
  • 14
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    ALİ DÜRÜST SESLERİ

    Galatasaray kulislerinde konuşulan diğer bir isim ise Ali Dürüst. 
  • 15
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Çeşitli dönemlerde yönetimde yer alan Ali Dürüst'ün adaylığı için bazı girişimlerin yapıldığı, Dürüst'ün de uzlaşma sağlanması durumunda adaylığa sıcak baktığı öne sürüldü.
  • 16
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Galatasaray'da daha önce de seçimlerde başkanlık için adı geçen Ali Dürüst aday olmamıştı. Dürüst Ünal Aysal yönetiminde ikinci başkan olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılında görevinden ayrılmıştı.

     
  • 17
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Dürüst, Duygun Yarsuvat başkanlığında da kısa süreliğine Sportif AŞ'nin başına getirilmiş ve ardından TFF'de görev almıştı.
  • 18
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    AYSAL: GERİ PALNDA KALMAM DAHA DOĞRU

    Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında başkan adayı olmayacağını açıkladı.
  • 19
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    Sarı-kırmızılı kulübün erken seçim kararı sonrasında başkan adayı olması yönünde talepler olduğunu belirten Aysal, şunları kaydetti:

     

    "Gerek kulüp üyeleri olan dostlarım, gerekse geçmişteki bizim başarılı dönemimize özlem duyan taraftarlarımızdan gelen tekrar başkanlık görevine talip olmam konusundaki yoğun öneri, talep ve teveccühlere teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bu şerefli görevi daha önce deneyimlemiş bir kulüp üyesi olarak 117 yaşını idrak eden Galatasaray'ımıza bugünün gerçekleri doğrultusunda nasıl daha faydalı olabilirim diye tekrar ve detaylı düşünme fırsatı buldum"
  • 20
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    "Bugün kulübümüzün ve Türk sporunun geldiği noktada bu hizmeti bir başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak kaptan köşkünden vermek yerine, arkadaşlarımla beraber aktif birer üye olarak makine dairesinde çalışmanın, başarının sürekli olabilmesi için gerekli yapısal reformların temel kurgusunu hazırlamanın daha etkin ve kulübümüz için daha faydalı olacağı kanaatine vardık"

     
  • 21
    Galatasaray seçime doğru! İşte Galatasaray'ın başkan adayları

    "Bulgu ve önerilerimizi yeni başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımız ile paylaşıp, sonra divan ve genel kurulumuzun onaylarına sunmanın daha yararlı olacağına inanıyoruz. Bu vesile ile tekrar bana gösterilen teveccüh ve desteğe teşekkür ediyor, seçilecek başkan ve yönetimine üstün başarılar diliyorum."

     

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