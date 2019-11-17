Galatasaray, sezon başında 1+1 yıllığına kiraladığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Tutto Mercato'nun haberine göre Fransız orta saha oyuncusunun performansından ve karakterinden memnun olan teknik heyet, yönetime oyuncunun 1 yıl daha kiralama opsiyonunun kullanılması yönünde talimat verdi. Kiralamanın ilk yılı için bir bedel ödemeyen Galatasaray, ikinci yıl için 500 bin euro ödeyecek ve Nzonzi'yi kadrosunda tutacak.

Galatasaray, Nzonzi'ye 3.25 milyon euro maaş ödemeyi sürdürecek.

Kariyerinde Sevilla, Roma gibi kulüplerin de formasını giyen 30 yaşındaki Fransız milli orta saha oyuncusu, bu sezon 12 kez sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.