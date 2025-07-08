Galatasaray Svilar'ı gündemine aldı!

Galatasaray’ın kaleci arayışları sürerken, adı gündeme gelen isimlerden biri de Mile Svilar.

Roma ile başarılı bir sezon geçiren 24 yaşındaki kaleci, mevcut kulübüyle yola devam etmeye daha yakın görünüyor. Edinilen bilgiye göre Roma, Svilar'ın mevcut sözleşmesini yenilemek istiyor.

Başkent ekibi, kalecisine yıllık 3,5 milyon euro teklif etti. Svilar cephesi ise 4,5 milyon euroluk bir teklif beklentisinde. Taraflar arasında fark henüz kapanmış değil ancak görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. İngiltere’den de önemli bir kulüp Svilar’ı yakın takibe aldı.