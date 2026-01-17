Habertürk
        Galatasaray taraftarından büyük tepki! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray taraftarından büyük tepki!

        Galatasaraylı taraftarlar, Gaziantep FK maçında yaptıkları tezahüratlarla yönetime tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı tribünler, son düdüğün ardından ise 'Yönetim istifa', 'Aciz yönetim istemiyoruz' ve 'Transferler nerede?' şeklinde slogan attı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 17.01.2026 - 22:23 Güncelleme: 17.01.2026 - 22:26
        G.Saray taraftarından büyük tepki!
        Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta karşı karşıya geldiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

        Şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-kırmızılılarda taraftarlar, müsabaka içinde ve sonrasında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

        Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, transferlerle ilgili de tepkilerini dile getirdi. Tribünler, son düdüğün ardından 'Yönetim istifa', 'Aciz yönetim istemiyoruz' ve 'Transferler nerede?' şeklinde slogan attı.

        Taraftarlar, oyundan çıkarken İlkay Gündoğan'a da tepki gösterdi.

        Galatasaraylı taraftarlar ayrıca karşılaşmanın ardından futbolcuları ise tribünlere çağırdı.

