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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Hak eden kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, oyunlarının karşılığını net şekilde aldıklarını söyledi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Hak eden kazandı
AA

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, maç öncesi hedeflerinin kazanmak olduğunu belirtti.

Maçın başından sonuna kadar üstün olduklarını dile getiren Buruk, "Maç öncesi hedefimiz kazanmaktı. Şampiyonlukla birlikte kendi stadımızda yapacağımız kutlamalar öncesi Fenerbahçe'yi yenerek daha güzel ve daha mutlu, kutlamanın gerçekten kutlama olacağı bir gece yaşatmak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Son 5 maçı kazandıklarını hatırlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Maçın genelinde üstün olan taraf bizdik. Baştan sona üstünlüğümüzü sürdürdük. Sahada iyi olan taraftık ve sahadaki oyunumuzun karşılığını net bir şekilde aldık. Şu anda ligde ikincilik yarışı var. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de puan ortalaması çok yüksek. Hak ettiğimiz şampiyonluğu aldık. Bundan sonraki hedefimiz bir sonraki yıla hazırlanmak."

Maça 4-5 oyuncu rotasyonuyla çıktıklarını anlatan Buruk, 5 Türk oyuncuyla oynadıklarını ve taktiksel olarak rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını aktardı.

Geçen seneden sözleşmesi bulunduğunu ifade eden Buruk, "Ben Galatasaray'da çalışmak için uzun zaman bekledim. Bu sene bana nasip oldu, amacım daha uzun yıllar çalışmak. Avrupa'da başarılara ulaşmak. Bu zor yarış içinde her şey olabiliyor ama benim isteğim tekrar devam etmek. Yönetimimizle görüştük, 1 sene uzatma opsiyonum vardı ama onun çok önemi yok. Bir araya geleceğiz, ben burada olmayı istiyorum, yönetimimiz burada olmamı istiyor. Bu yüzden gerisi kolay." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarının psikolojik olarak kendilerini yükselttiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımıza astronomik teklifler gelebilir. Performansı çok yüksek bir takımız. Zaniolo'nun da talibi olabilir ama kulübümüzün amacı yarışmacı olmak. Hedefimiz kadromuzu koruyabilmek. Bu kadronun üzerinde çok fazla oynamadan küçük desteklerle yeni sezona başlamak istiyoruz. Bu oyuncuları gelip sizden alma şansları olan büyük kulüpler var. Bu olduğunda da her pozisyona çalışmamız var ve hazırlıklıyız. Hocanın isteği hiçbir oyuncuyu kaybetmemektir."

Futbolculara izin vereceklerini ve kısa zaman sonra yeni sezon çalışmalarına başlayacaklarının altını çizen Buruk, "Kazandığımız şampiyonluğu Türk teknik direktörlere hediye etmek istiyorum. 16. sene oldu Türk teknik adamlar bu kupayı kazanıyor. Bu büyük başarı ama maalesef görmezden geliyoruz. Aklımız hep yabancıda. Tabii ki ben buna karşı değilim yabancı teknik direktör de çok iyi hizmet edebilir ülkemizde ama Türk teknik adamların haklarını da vermemiz gerekiyor. Sezon başı tabii ki Galatasaray'ın hocası olurken herkesi aynı anda mutlu edemezsiniz ama ben buraya şampiyonluk yaşamış hoca olarak geldim. Bu takımı ayağa kaldırabilmek çok kolay değildi. Kadro olarak büyük değişim yaşandı, bu alanda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Okan Buruk, bir gazetecinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'u kastederek, şampiyonluğun sahada kazanılmadığı yönündeki ifadeleri hatırlatması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Keşke burada olsalardı onlar size cevap verselerdi ama herhalde gelmediler. Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık. Fenerbahçe puan ortalaması olarak gerçekten başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş aynı şekilde. Onları tebrik etmek istedim, hep söyledim. Deplasmanda 3-0 rahat oyunla yenmiştik, bugün aynı şekilde yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Bir tebrik veya maç öncesi bir karşılama tabi beklemiyoruz."

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