Galatasaray Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Tuzlaspor hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanır?

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk hedefinde olan Galatasaray, milli arada sahasında güçlü TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İşte Galatasaray Tuzlaspor maçıyla ilgili tüm ayrıntılar...



GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Tuzlaspor maçı bugün saat 17:00'de başlayacak ve mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray: Fatih Öztürk, Alpaslan, Işık Kaan Aslan, Nelsson, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Assunçao, Aytaç, Ryan Babel, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Çağlayan