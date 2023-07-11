Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa kasasını dolduracak!

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KATSAYI GELİRİNDE GALATASARAY'IN 7 HİSSESİ GARANTİ Cim-Bom, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak. Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin avro.

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Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için birer hisse daha (1 milyon 137 bin avro) kazanabilecek.