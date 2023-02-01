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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 22. haftada lig sonuncusu Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ecel terleri döktüğü ve iki kez yenik duruma düştüğü mücadeleyi 3-2 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 32'de Abdülkerim Bardakcı ile 60 (pen.) ve 83'te Mauro Icardi kaydetti.

Ümraniyespor'un golleri ise 11'de Umut Nayir ile 39'da Oğuz'dan geldi.

Ümraniyespor'da Avounou, 77. dakikada Torreira'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde üst üste 11. galibiyetini alıp puanını 51'e yükseltirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

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