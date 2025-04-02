Galatasaray, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar VAR incelemesi sonucu, mücadelenin 23. dakikasında penaltı kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 23. dakikasında Kaan Ayhan'ın şutu Filip Kostic'ten geri döndü. Sarı-kırmızılı futbolcular bu pozisyon sonrası Sırp ismin elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi.
Hakem Cihan Aydın, VAR'la görüşmesinin ardından ekranın başına geçti ve pozisyonu izledi.
Pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.