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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Young Boys rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Young Boys rövanş maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, rakibiyle oynadığı ilk ayak maçında 3-2'lik skorla mağlup oldu. Tek skor dezavantajıyla sahaya çıkacak olan Okan Buruk ve öğrencileri taraftarının gücünü arkasına alarak Devler Ligi'nde grup aşamasına kalmak istiyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olmak isteyen taraftarlar ''Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray- Young Boys rövanş maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:22
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre’nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım, rövanş maçında Young Boys ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Aslan, Young Boys’u eleyip play-off turunu geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hakkı kazanacak. Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Peki Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar.

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        GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray-Young Boys maçı, 27 Ağustos 2024 Salı günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak.

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        GALATASARAY-YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Young Boys maçı, TRT 1 ekranından ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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        MAÇI KİM YÖNETECEK?

        Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu’ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin üstlenecek.

        Karşılaşmada Mohammead Usman Aslam dördüncü hakem olarak görev yapacak. VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da ise Erwin Blank yer alacak.

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        Etabı kazanan taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hakkı kazanacak. Elenen taraf ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

        Galatasaray, Young Boys'la İsviçre'de oynadığı ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURASI NE ZAMAN?

        Grup aşamaları Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında gerçekleşecek. Kura çekim töreni ise 29 Ağustos Perşembe günü Monaco’da yapılacak.

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