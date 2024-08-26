Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre’nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım, rövanş maçında Young Boys ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Aslan, Young Boys’u eleyip play-off turunu geçmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hakkı kazanacak. Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek. Peki Galatasaray-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, GS Şampiyonlar Ligi maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar.