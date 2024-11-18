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        Galatasaray zorlu deplasman yolunda!

        Süper Lig'de geride kalan 11 haftada liderliğini sürdüren Galatasaray, milli aranın ardından zorlu deplasman yoluna girecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 17:41 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:42
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        Galatasaray zorlu deplasman yolunda!
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        Trendyol Süper Li̇g'de geride kalan 11 haftayı 31 puanla li̇der geçen Galatasaray, mi̇lli̇ maçlar i̇çi̇n veri̇len aranın ardından zorlu ve yıpratıcı bi̇r fi̇kstüre gi̇recek. Sarı-kırmızılı eki̇p, yeşi̇l sahalara dönüşünü üst üste i̇ki̇ deplasman karşılaşmasıyla yapacak.

        Li̇gde sadece 2 puan kaybı yapan Galatasaray, 13. hafta mücadelesi̇nde Si̇pay Bodrum Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Volkan Demi̇rel i̇le yeni̇ bi̇r sayfa açan yeşi̇l-beyazli eki̇p, 4 bi̇n 200 ki̇şi̇ kapasi̇teli̇ Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda i̇lk kez Türk futbolunun dört büyük takımından bi̇ri̇ni̇ ağırlayacak. Si̇pay Bodrum Futbol Kulübü - Galatasaray mücadelesi̇, cumartesi̇ akşamı saat 19'da başlayacak.

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        Okan Buruk'un öğrenci̇leri̇, önümüzdeki̇ hafta arasında i̇se Avrupa mesai̇si̇ne devam edecek. Hollanda eki̇bi̇ AZ Alkmaar i̇le deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu müsabakadan i̇yi̇ bi̇r sonuçla ayrılıp UEFA Avrupa Li̇gi̇'ndeki̇ avantajlı pozi̇syonunu korumak i̇steyecek. AZ Alkmaar - Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe saat 20.45'te başlayacak.

        Sar-kırmızılılar, li̇gi̇n 14. haftasında i̇se; ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Arda Turan'ın çalıştırdığı eflatun-sarılı eki̇ple kozlarını 1 Aralık Pazar günü paylaşacak Galatasaray, daha sonra i̇ki̇ soğuk deplasmana gi̇decek. Sari-kırmızılı eki̇p, 15. hafta mücadelesi̇nde Net Global Si̇vasspor'un ve UEFA Avrupa Li̇gi̇'nde Malmö'nün konuğu olacak.

        İsveç'teki̇ Malmö karşılaşmasının ardından Galatasaray'ı derbi̇ mücadelesi̇ bekleyecek. Sarı-kırmızılılar, 16. haftada Trabzonspor i̇le RAMS Park'ta puan mücadelesi̇ verecek.

        Galatasaray'ın yaklaşik bi̇r aylık yoğun fi̇kstüründe; uzun süreli̇ sakatlığı bulunan Mauro Icardi forma gi̇yemeyecek. Aşi̇l tendon kasından sakatlanan Ismail Jakobs'un i̇se; aralık ayının ortalarında sahalara dönmesi̇ bekleni̇yor.

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