Galatasaray'da Lucas Torreira ayrılıyor mu?
Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın Brezilya temsilcisi Atlético Mineiro'nun radarında olduğu öne sürüldü. Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Atlético Mineiro, Torreira için 10 milyon euronun altında bir teklif sundu. İşte detaylar
Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira için transfer iddiaları gündemdeki yerini almaya başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpte başarılı bir performans sergileyen deneyimli futbolcunun, Brezilya temsilcisi Atlético Mineiro’nun radarında olduğu öne sürüldü.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Atlético Mineiro, Torreira için 10 milyon euronun altında bir teklif sundu. Ancak bu teklifin Galatasaray tarafından yeterli bulunmadığı ve reddedildiği belirtildi.
Gazeteci Marco Geves’in aktardığı bilgilere göre Brezilya ekibi, reddedilen ilk teklifin ardından Galatasaray’a ikinci ve daha yüksek bir teklif hazırlığında.
Haber detaylarında, Torreira’nın menajerleri ile Galatasaray Başkan Yardımcısı’nın İtalya’nın Milano kentinde bir otelde bir araya geldiği ifade edildi.
Bu görüşmede oyuncu cephesinin, transferde ilerleme sağlanması adına ayrılık talebini net şekilde ilettiği aktarıldı.
Lucas Torreira’nın ailesine ve Uruguay’a daha yakın bir ülkede forma giymek istediği, bu nedenle tercihini Atlético Mineiro’dan yana kullandığı öne sürüldü.
Öte yandan Torreira, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Fernando Muslera’nın ayrılışının kendisi için zor olduğunu belirtmiş ve ilerleyen yıllarda Boca Juniors’ta forma giymek istediğini dile getirmişti.
Torreira, daha önce 2018 yılında 28 milyon euro bedelle Arsenal’e transfer olmuş, ardından Atlético Madrid ve Fiorentina’da kiralık olarak forma giymişti. 2022’de ise Galatasaray’ın projesini kabul ederek Türkiye’ye gelmişti.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan tecrübeli orta saha, 2022 yılında Arsenal’dan Galatasaray’a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Galatasaray forması altında 3 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası kazanan Torreira, sarı-kırmızılı ekipte toplam 154 maça çıktı; 8 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.