Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonu belli oluyor. Galatasaray, kendi evinde Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Peki, Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? Galatasaray'ın toplam kaç şampiyonluğu var? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk sayıları...
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 01:19
Şampiyonluk düdüğümü çözülüyor... Bitime 2 hafta kala Süper Lig şampiyonu belli oluyor. Sezon boyunca sergilediği inişli çıkışlı performansla dikkat çeken Galatasaray, Antalyaspor karşısında galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, "Galatasaray’ın kaç şampiyonluğu var? Galatasaray hangi yıllarda şampiyon oldu?" İşte detaylar...
GALATASARAY SÜPER LİG'DE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?
Galatasaray Süper Lig’de 25 şampiyonluğu bulunuyor.
GALATASARAY HANGİ SENELERDE ŞAMPİYONLUK YAŞADI?
Galatasaray, 1962, 1963, 1969, 1971, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2023, 2024, 2025 yıllarında şampiyonluk yaşadı.
Haberi Hazırlayan: Türker Üner
