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        Haberler Spor Transfer Galatasaraylı Gabriel Sara'ya Aston Villa talip! - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara'ya Aston Villa talip!

        Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan Gabriel Sara'ya talip çıktı. Fransa basınının iddiasına göre Premier Lig ekibi Aston Villa, Brezilyalı orta sahayı gündemine aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:57
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gabriel Sara, transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.

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        İsmi son dönemde İngiliz kulüpleriyle anılan Brezilyalı orta saha için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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        Fransa basını, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Sara'yı gündemine aldığını duyurdu.

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        Foot Mercato'da yer alan habere göre; İngiliz ekibinin kısa süre içerisinde Galatasaray'a resmi teklifte bulunacağı belirtildi.

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        26 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 45 maçta forma giyerken, 2 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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        Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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