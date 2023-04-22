Süper Lig'i şampiyon tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın bu nedenle Zaniolo'yu satmaktan yana olmadığı ancak 40 milyon euroluk bir teklife de 'hayır' demeyeceği ifade edildi.