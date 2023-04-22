Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaraylı Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

Galatasaray'ın şubat ayında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo hakkında çıkan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. İngiliz basını, Premier Lig'den iki takımın İtalyan yıldız için sezon sonu harekete geçeceğini duyurdu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray'ın şubat ayında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, Avrupa'da transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

    Daha önce Milan, Juventus gibi İtalyan devleriyle ismi anılan 23 yaşındaki futbolcuya İngiliz ekiplerinin de ilgisi sürüyor. 
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

    Zaniolo'ya geçen sezondan bu yana ilgi gösteren Tottenham ve Newcastle United'ın, transfer için yeniden harekete geçecekleri iddia edildi.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

    İngiliz basınında yer alan habere göre; iki kulübün de sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını resmi teklifle çalmayı düşündüğü belirtildi. 
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

    Haberde, Zaniolo'nun yeteneklerinden bahsedilirken, hücum hattının her bölgesinde rahatlıkla oynayabildiğinin altı çizildi. 
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın bu nedenle Zaniolo'yu satmaktan yana olmadığı ancak 40 milyon euroluk bir teklife de 'hayır' demeyeceği ifade edildi. 
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

    Sarı-kırmızılıların şubat ayında 15 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Roma'dan transfer ettiği Zaniolo'nun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

    23 yaşındaki İtalyan milli futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 
  • Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'ya İngiltere'den iki talip!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.