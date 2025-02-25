Galatasaraylı Otis Livingston'ın çapraz bağında yırtık!
Galatasaray'a Otis Livingston'dan kötü haber geldi. ABD'li basketbolcunun sol diz arka çapraz bağında yırtık tespit edildi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Otis Livingston'ın sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Fenerbahçe Beko ile oynanan ING Türkiye Kupası Dörtlü Final maçında dizinde ağrı hisseden Livingston'ın yapılan kontrollerinde sol diz arka çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li oyuncunun tedavisine başlandığını belirtildi.