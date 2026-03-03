Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Renato Nhaga, değerlendirmelerde bulundu.

"İLK GOLÜMÜ ATTIM, ÇOK MUTLUYUM"

18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla attığı ilk gol için, "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor. Kulübüme geldiğimden beri herkes beni çok destekliyor." dedi.

Beşiktaş derbisinin önemine de değinen Nhaga, "Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı." ifadelerini kullandı.