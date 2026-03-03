Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı Renato Nhaga: Çok mutluyum, ilk golümü attım - Galatasaray Haberleri

        Renato Nhaga: Çok mutluyum, ilk golümü attım

        Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Renato Nhaga, Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. Sarı-kırmızılılarda ilk kez bir maçın tamamında şans bulduğunu belirten genç futbolcu, attığı gol için ise, "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 23:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok mutluyum, ilk golümü attım"

        Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'ın ilk golünü atan Renato Nhaga, değerlendirmelerde bulundu.

        "İLK GOLÜMÜ ATTIM, ÇOK MUTLUYUM"

        18 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla attığı ilk gol için, "Çok mutluyum. İlk tam maçımı oynadım, ilk golümü attım. Taraftar bana hep destek oluyor. Çok çalışıyorum, bu durum beni motive ediyor. Kulübüme geldiğimden beri herkes beni çok destekliyor." dedi.

        Beşiktaş derbisinin önemine de değinen Nhaga, "Önümüzdeki maçlar çok zor ama tek tek bakacağız. Şu an en önemli maç, Beşiktaş maçı." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Fransa, uçak gemisini Akdeniz'e sevk ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tavrı bellidir
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        "Savaşın etkileri İran'la sınırlı kalmıyor."
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Bahçeli: Bu haksız savaşı başlatan belli
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Cimbom kupada da dört dörtlük!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Fatma Nur Çelik öğretmeni öldüren öğrenci tutuklandı
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler