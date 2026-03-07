Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisi için Tüpraş Stadı'na geldi!
Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na ulaştı.
Giriş: 07.03.2026 - 18:02 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na ulaştı.
Taksim Gezi Parkı'nda toplanan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, polis eşliğinde yürüyerek, stada geldi.
Taraftarlar, güvenlik kontrolünün ardından Tüpraş Stadı'na giriş yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ