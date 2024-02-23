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        Galatasaraylı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray'da taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:11
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        Taraftarları, Aslan'ı yalnız bırakmadı
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        Galatasaraylı taraftarlar, Sparta Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Karşılaşmayı izlemek için Çekya'ya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerinde Prag'daki kent meydanında toplandı. Burada marşlar ve tezahüratlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra güvenlik önlemleri altında toplu halde stada geçti.

        Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu sırada yaptıkları tezahüratlarla Filistin'e destek verip, İsrail'i lanetledi.

        Statta da tribündeki yerlerini alan taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

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