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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaraylı taraftarlar Türkiye Kupası zaferini kutladı - Futbol Haberleri

        Galatasaraylı taraftarlar Türkiye Kupası zaferini kutladı

        Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Türkiye Kupası şampiyonluğunu sokaklara akın ederek kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:13
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        Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı müzesine götürürken, Türkiye'nin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

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        Sokaklara akın eden Galatasaraylı taraftarlar, bayraklar ve meşaleler eşliğinde kupa şampiyonluğunu kutladı.

        İşte o anlar:

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