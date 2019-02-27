Galip Öztürk, söz ve müziği kendisine ait olan “Ah Beni Senden” isimli single çalışması ile müzikseverlerle buluşuyor.

İdo Tatlıses'in ilk prodüktörlük imzasını taşıyan “Ah Beni Senden” isimli şarkısının aranjesi Osman Çetin'e ait. Yönetmen koltuğunda ise İdo Tatlıses oturuyor. Renkli görüntülerin yer aldığı klipte İdo Tatlıses ve kız arkadaşı Yasemin Şefkatli de bazı karelerde Galip'e eşlik etti.

Galip Öztürk, İdo Tatlıses'in daha önce seslendirdiği ve izlenmeleri 100 milyonları aşan “Sen” ve “Bileklerime Kadar Acıyor” şarkılarında da İdo Tatlıses ile söz beste çalışmalarında ortak çalışmışlardı.