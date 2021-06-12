Galler ile İsviçre, EURO 2020'nin ikinci gününde Bakü'de Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu maç, A Milli Futbol Takımımızın A Grubu'ndaki yeri açısından da büyük önem arz ediyor.

SAAT: 16.00

HAKEM: Clement Turpin

STAT: Bakü Olimpiyat

YAYIN: TRT 1

GALLER - İSVİÇRE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

GALLER: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Ramsey, James, Moore, Bale

YEDEKLER: Hennessey, Davies, Gunter, Lockyer, Ampadu, Norrington-Davies, Williams, Wilson, Johhn Wlliams, Levitt, Tyler Roberts, David Brooks

TEKNİKDİREKTÖR: Robert Page

İSVİÇRE: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic

YEDEKLER: Mvogo, Omlin, Widmer, Benito, Eray, Zakaria, Zuber, Sow, Vargas, Fassnacht, Mehmedi, Gavranovic

TEKNİK DİREKTÖR: Vladimir Petkovic

Galler ile İsviçre, büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan yedi maçın beşini İsviçre kazanırken (2M),son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi (Ekim 2011'de Avrupa Şampiyonası elemelerinde).

1958 Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından üçüncü kez büyük bir turnuvada mücadele etmeye hazırlanan Galler, daha önceki iki tecrübesinde de en az çeyrek final oynadı (1958'de çeyrek final & 2016'da yarı final).

Euro 2016'da yarı final oynayan Galler, 1992'den (İsveç) bu yana turnuvaya katıldığı ilk sene bunu başaran ilk ülke olmuştu.

Avrupa Şampiyonası'nda beşinci kez mücadele edecek olan İsviçre, daha önceki dört tecrübesinin sadece birinde gruptan çıkmayı başardı (Euro 2016'da ikinci tur).

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son beş maçı kaybetmeyen İsviçre (2G 3B),daha önceki sekiz karşılaşmanın altısından mağlup ayrılmıştı.

GALLER



Teknik direktör Robert Page'in başında olacağı Galler, elemelerde E Grubu'nu 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini aldı.

"Ejderhalar"ın öne çıkan oyuncuları arasında, geçen sezon Tottenham'da kiralık oynayan Real Madridli Gareth Bale ile Chelseali Ethan Ampadu bulunuyor.

Tarihinde ilk kez 2016'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Galler, yarı finale kadar yükselmeyi başarmış ancak turnuvada daha sonra şampiyonluğa ulaşacak olan Portekiz'e yenilmişti.

Kaleci: Wayne Hennessey (Crystal Palace),Danny Ward (Leicester City),Adam Davies (Stoke City)

Defans: Ben Davies (Tottenham),Joe Rodon (Tottenham),Chris Mepham (Bournemouth),Chris Gunter (Charlton Athletic),Rhys Norrington-Davies (Sheffield United),Neco Williams (Liverpool),Connor Roberts (Swansea City),Ben Cabango (Swansea City),Tom Lockyer (Luton Town)

Orta saha: Joe Allen (Stoke City),Joe Morrell (Luton Town),Ethan Ampadu (Chelsea),Matthew Smith (Manchester City),Jonny Williams (Cardiff City),Aaron Ramsey (Juventus),Dylan Levitt (Manchester United),Rubin Colwill (Cardiff City),David Brooks (Bournemouth),Harry Wilson (Liverpool)

Forvet: Kieffer Moore (Cardiff City),Gareth Bale (Real Madrid),Tyler Roberts (Leeds United),Daniel James

İSVİÇRE

Bir dönem Samsunspor'da görev alan Vladimir Petkovic'in yönetimindeki İsviçre, elemelerde D Grubu'nu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider bitirerek finallere geldi.

Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez mücadele edecek kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda, Arsenal'da forma giyen Granit Xhaka ile Liverpoollu Xherdan Shaqiri göze çarpıyor.

Türkiye gibi ilk kez 1996'da finallere katılmaya hak kazanan İsviçre, en iyi derecesini elde ettiği 2016'daki organizasyonda son 16 turunda Polonya'ya elenmişti.

Kaleci: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach),Yvon Mvogo (PSV),Jonas Omlin (Montpellier)

Defans: Manuel Akanji (Borussia Dortmund),Loris Benito (Bordeaux),Eray Cömert (Basel),Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach),Jordan Lotomba (Nice),Kevin Mbabu (Wolfsburg),Becir Omeragic (Zürich),Ricardo Rodriguez (Torino),Fabian Schar (Newcastle United),Silvan Widmer (Basel)

Orta saha: Christian Fassnacht (Young Boys),Edimilson Fernandes (Mainz),Remo Freuler (Atalanta),Admir Mehmedi (Wolfsburg),Xherdan Shaqiri (Liverpool),Djibril Sow (Frankfurt),Ruben Vargas (Augsburg),Granit Xhaka (Arsenal),Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach),Steven Zuber (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Breel Embolo (Borussia Mönchengladbach),Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb),Haris Seferovic (Benfica)