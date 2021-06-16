Euro 2020 için artık futbol dünyasında heyecan dorukta. 12 ülkede gerçekleştirilecek şampiyonada A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 2. maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Türkiye Galler maçıyla ilgili ayrıntılar...
TÜRKİYE GALLER MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, 16 Haziran Çarşamba günü saat 18:00'de Galler ile karşı karşıya gelecek. A Milliler'in kupa yolundaki 2. sınavı TRT 1'den naklen yayınlanacak.
MİLLİ TAKIM İLK 11
TÜRKİYE : Uğurcan, Zeki, Çağlar, Okay, Umut Meraş, Okay, Kenan Karaman, Hakan, Ozan, Cengiz. Burak Yılmaz.
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, Moore.,
EURO 2020 A GRUBU VE FİKSTÜR
1-İtalya / 3p
2-Galler /1p
3-İsviçre /1p
4-TÜRKİYE /0p
20 Haziran 2021 Türkiye - İsviçre: 18.00 - Bakü
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